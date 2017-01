Terschelling Nieuws

Afgelopen zondagmiddag vond in de SJT-soos in Midsland de officiële overdracht plaats van een schenking aan de Stichting Jeugdwerk Terschelling, gedaan door Rinske (20) en Kille (18) India. Rinske en Kille gaven zo gevolg aan de laatste wilsbeschikking van hun moeder Marjorie Girigorie, die in de zomer van 2013 overleed aan de gevolgen van kanker. In haar laatste levensfase zette Marjorie haar ervaringen in die periode op papier. Haar kinderen brachten deze, conform haar wens, in eigen beheer in boekvorm uit. Marjorie verbond aan de release van het boek de voorwaarde dat de opbrengst van de verkoop van het boek ten goede zouden komen aan de SJT.