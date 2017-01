Terschelling Nieuws

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Terschelling vorige week donderdagmiddag keek burgemeester Bert Wassink zowel terug als vooruit in de tijd. Ook ging hij in op de omgangsvormen tussen overheid en burgers. “Ondanks het feit dat Nederland in een recent onderzoek naar de leefbaarheid hoog scoorde, wordt er toch nog heel wat geklaagd. Daarbij is een steeds grotere rol weggelegd voor de sociale media, waarbij nogal eens op de persoon wordt gespeeld.” De gemeente doet daar echter niet aan mee, gaf hij aan. “We vinden het niet netjes in het openbaar over individuele zaken te spreken. We kiezen er daarom voor ons te concentreren op ons werk en dat zo goed mogelijk uit te voeren.”