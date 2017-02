Terschelling Nieuws

Vorige week zaterdagmiddag werd Arie Doeksen in De Stilen op West verrast met een optreden van het trekzakorkest ‘De Blikkerbalgen’ uit Medemblik. Arie Doeksen heeft in het verleden met zijn optredens in Nederland en met name in Medemblik mensen vermaakt en enthousiast gemaakt met zijn geweldige harmonicaspel. Landelijke bekendheid kreeg hij door zijn bijdrage in de NCRV-serie ‘Sil de Strandjutter’. De spelers van ‘De Blikkerbalgen’ vonden het leuk om tijdens hun ver- blijf in Baaiduinen iets terug te doen voor de 85-jarige speelman en de bewoners van De Stilen.