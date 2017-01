Terschelling Nieuws

Is het horecabeleid op Terschelling toekomstproof? Deze vraag stond centraal tijdens de evaluatiebijeenkomst op maandag 19 december jl. die door de gemeente was georganiseerd. Ruim tachtig belangstellenden waren naar de Driemaster in Midsland gekomen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. In januari 2013 werd de horecanota voor tien jaar vastgesteld door de gemeenteraad. De bedoeling van deze evaluatiebijeenkomst was om te kijken of er in de toekomst wellicht dingen anders moeten.