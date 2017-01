Terschelling Nieuws

Een groep van zeven leden van het Terschellinger Handboog Collectief was afgelopen zondag op bezoek bij vereniging Artemis in Lelystad. Vlakbij Lelystad, in het bos, werd hun jaarlijkse winter-animalronde gehouden. Er namen 500 schutters deel aan het evenement. Het parcours met 34 doelen was behoorlijk modderig maar met goed schoeisel was het goed te doen. Het THC was weer behoorlijk op schot deze keer. Met zeven deelnemers werden vier prijzen in de wacht gesleept.