Zeilexcursies op het wad met ‘de Toekomst’

Foto: Vincent Zwart

Sinds enkele weken is het a voor zowel gasten als eilanders mogelijk om een drie uur durende zeilexcursie over het Wad te maken aan boord van ‘de Toekomst’. Deze dertig meter lange en zes meter brede platbodem, gebouwd in 2001, is sinds februari van dit jaar eigendom van de Terschellinger ondernemer Gijs Boll. “De bedrijfsnaam ‘Tersailing’ had ik jaren geleden al gedeponeerd, dus onder die vlag is mijn nieuwe onderneming actief. Met twee man vaste bemanning maken we excursies waarbij de wind en het getij bepalen of we links- of rechtsuit gaan. Onderweg vertel ik de passagiers over de natuur en de aanwezigheid van scheepswrakken en als toegevoegde waarde varen we ook nog langs de zeehonden.”