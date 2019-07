De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > zeehonden > Zeehondenopvang op West heropend

Half juni kreeg de Zeehonden Opvang Terschelling (ZOT) het goede nieuws van de gemeente Terschelling dat er opnieuw een vergunningen is afgegeven. Hierdoor kunnen er huilers worden opgevangen op de locatie aan de Nieuwe Dijk op West.

Tot nu toe zijn er vier zeehonden opgevangen. Na de sluiting van de ZOT vorig jaar zijn er een aantal dingen veranderd. Er is een nieuwe hoofdverzorger aangesteld die de dagelijkse leiding heeft, Ies Akkerdaas. Zij is een gepensioneerde dierenarts met haar roots in Utrecht. Ze komt haar hele leven al op Terschelling en heeft er nu zin in om als vrijwilliger bij de ZOT aan de gang te gaan.