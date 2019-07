De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Workshop spinnen op camping Nieuw Formerum

Afgelopen zondagmiddag gaf Aleida van de Wijngaard de laatste workshop spinnen in een reeks van drie op camping Nieuw Formerum. Over belangstelling had zij niets te klagen. De eerste middag kwam ze spinnenwielen en handen te kort, maar mede dankzij de hulp van haar dochter kon ze de deelnemers, van jong tot oud, naar tevredenheid te woord staan en instrueren.