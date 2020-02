De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Wonderfoons voor de Stilen

De tweedejaarsleerlingen Techniek van vmbo ’t Schylgerjouw overhandigden vorige week donderdag 13 februari hun vier zelfgemaakte ‘Wonderfoons’ in fraaie zelf getimmerde kisten aan de bewoners van de Stilen. De Wonderfoon is een oude T65 draaischijftelefoon die is omgebouwd tot een speciaal aangepaste telefoon voor ouderen met dementie. Hiermee kunnen zij oude liedjes beluisteren wanneer ze een nummer draaien op de telefoon. Een mooi gezamenlijk project waarbij jong en oud met elkaar worden verbonden.