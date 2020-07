De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > ‘Wondere Waarheden’ in ’t Behouden Huys

de Terschellingernieuws

Op woensdag 1 juli opende, na maanden van voorbereiding, de nieuwe tentoonstelling ‘Wondere Waarheden van Terschelling’ in museum ’t Behouden Huys op West. Vanwege de coronamaatregelen vond de opening op alternatieve wijze plaats: alle direct betrokkenen knipten de dag ervoor, op 30 juni, symbolisch thuis een lintje door en mochten een dag later – op verschillende tijdstippen – een kijkje komen nemen. De nieuwe tentoonstelling is de opvolger van de succesvolle tentoonstelling ‘Sprookjes & Sagen van Terschelling’. Dit keer gaat het om vijf verhalen uit het boek ‘Wondere Waarheden van Terschelling’ dat begin dit jaar werd gepresenteerd. De makers van de tentoonstelling zijn Aart Kramer en Irina Filtzer