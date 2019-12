De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Winnaars Sinterklaasverloting getrokken

Vorige week donderdagmiddag trok burgemeester Bert Wassink in de hal van het gemeentehuis op West de winnende loten uit de ruim 70.000 ingeleverde loten van de Sinterklaasactie van de Terschellinger Ondernemers Vereniging. De eerste trekking betrof 29 winnaars die aanspraak maken op een van de 24 geldprijzen of een van de 5 belevingsprijzen. In de editie van 19 december kunt u lezen wie de gelukkigen waren. Er werden afgelopen donderdag ook 25 winnaars van cadeaubonnen getrokken, die hun prijs inmiddels in ontvangst hebben genomen. Op één na waren die allemaal afkomstig van het eiland.