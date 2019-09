De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Willemen in de olie

de Terschellingernieuws

Bij een ieder die zondagochtend om half elf langs de TEXACO-pomp in Midsland reed, kon de indruk ontstaan dat er een vergadering van de OPEC-landen gaande was. Het betrof hier echter het zomeruitje van de Terschellinger ‘Willem Club’, een club die in 2006 ontstond op initiatief van Wim Bakker, Willem Cupido, Willem Fries en Willem Zijlstra. Na tussenstop in het Hoornse Bos ging het richting Oosterend, waar een lokale maaltijd werd genuttigd. Tussendoor werden de lopende zaken op het eiland besproken en zo veel mogelijk opgelost. Gelaafd en tevreden keerden de Willemen aan het einde van de middag weer terug naar het Westen.