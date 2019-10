De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > jubileum > Willem Cupido 60 jaar lid van de VTV

de Terschellingerjubileum

Afgelopen zaterdagmiddag kwamen – als verrassing – een aantal VTV’ers in gezelschap van speelman KeesJan Doeksen al zingend via de achterdeur de woning van Willem Cupido in Hoorn binnen. De vier dansparen en de speelman waren naar huize Cupido gekomen in verband met het 60-jarig jubileum van Willem bij de Vereniging Terschellinger Volksdansen. Willem kreeg de felicitaties van voorzitter Rinke Mier, die hem tevens een prachtig boeket bloemen overhandigde. Er werd vervolgens in de tuin gedanst en daarna gezellig nagezeten met een hapje en een drankje.