Wervingsactie Vrienden van het CNL

Afgelopen zaterdagmiddag werd voor de hoofdingang van het Centrum voor Natuur en Landschap in de Burgemeester Reedekerstraat op West Terschelling de aftrap genomen voor een wervingscampagne van Vrienden van het CNL. Het CNL wordt al jaren bedreigd met sluiting. Dat bracht een drietal Terschellingers ertoe om een stichting op te richten. De initiatiefnemers zijn Meyndert Bos, Louis Zandbergen en Nienke Schweigmann. Inmiddels heeft ook Martijn Doorneweerd zich aangesloten bij dit trio. Het voornaamste doel van de stichting is te garanderen dat dit centrum (of zijn rechtsopvolger) blijft voortbestaan op de huidige of een eventueel andere locatie op het eiland Terschelling.