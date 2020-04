De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Werkzaamheden op voormalig B&Y-terrein stilgelegd

De voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats waar Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens, in opdracht van Segesta Vastgoedbeheer, negentien recreatieappartementen en twee tweekappers zal bouwen, liggen sinds vorige week dinsdag stil. Naast het feit dat omwonenden overlast ervaren, is er ook mogelijke schade aan hun woningen ontstaan bij het plaatsen van een tijdelijke damwand. “Hoewel de waargenomen trillingen binnen de wettelijk toegestane normen vallen, hervatten we het werk niet eerder dan dat we zo goed als mogelijk ‘klachtenvrij’ door kunnen gaan met het plaatsen van de damwand”, aldus directeur Wally Kolthof.