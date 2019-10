De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > ‘Week van de Goede Sfeer’ op ’t Schylger Jouw

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. Daarom wordt ieder jaar in september de ‘Week Tegen Pesten’ georganiseerd. Op Terschelling werd daar een eigen draai aan gegeven en werd in de week van 23 t/m 27 september op ’t Schylger Jouw in Midsland de Week van de Goede Sfeer’ georganiseerd, met veel aandacht voor het op een prettige manier omgaan met elkaar.