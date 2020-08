De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Waterpret met de brandweer

Foto: Roxanne Rapis

Vorige week rukte de brandweer van kazerne Midsland met groot materiaal uit naar het Duinmeertje van Hee. De mannen deden dat gelukkig niet om een brand te bestrijden, maar in het kader van de traditionele spuitoefening. “Elke eerste maandag van augustus testen we de spuiten van de brandweerauto’s en het waterkanon dat op een aanhanger achter de Toyota staat”, vertelt Jeroen Terpstra, een van de vrijwillige brandweerlieden van kazerne Midsland. “Deze oefening trekt jaarlijks veel bekijks. De campinggasten rekenen erop en vooral voor de kinderen is het een uitje.”