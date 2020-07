De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Waddenvereniging steunt Folkshegeskoalle

De Waddenvereniging steunt de Folkshegeskoalle (FHS) met een voorschot van 10.000 euro voor toekomstig verblijf. De FHS zit in zwaar weer nu door de coronacrisis veel cursussen en schoolreizen niet doorgaan. Na een oproep van directeur Amarins Geveke voor steun, komt de Waddenvereniging nu in actie. Directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging vindt het belangrijk de FHS te steunen: “De Folkshegeskoalle is belangrijk voor het eiland. Wij hebben de ruimtes toch nodig, en dit is een mooie manier om elkaar te helpen.” Amarins Geveke is erg ingenomen met de steun van de Waddenvereniging. ”Op de korte termijn is dit natuurlijk heel mooi voor ons banksaldo, maar op de lange termijn hebben we nu een hele fijne samenwerkingspartner, die ook nog precies past bij onze idealen.”