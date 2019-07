De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > volksdansen > VTV-jeugd op reis naar Emmen

volksdansen

Afgelopen zaterdag reisde een groep jeugdleden van de Terschellinger Volksdansvereniging af naar Emmen. Na een ontspannen zaterdag werd er op zondag opgetreden in het openluchtmuseum in Schoonoord. Ze speelden mee in een voorstelling in de rol van kinderen die op school zaten en dansten. Er werd twee keer opgetreden samen met de jeugdgroep van ‘t Aol Volk uit Emmen. De jeugd kan terugkijken op een leuk weekend mede dankzij de begeleiders die dit allemaal mogelijk maakten.