De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Vrolijke paasattentie in Lies

de Terschellingernieuws

Vorige week berichtten we in de krant over het bosje tulpen dat op initiatief van de Inderslui van Hoorn in het dorp werd rondgedeeld. Dat bracht de twee Indersmannen van Lies, Albert Vis en Gerrit Willem Buren, op het idee om eenzelfde gebaar te maken in Lies. En zo werden er via de Spar in Lies bij Bloemisterij Lobelia 170 vrolijke paasstukjes met narcissen besteld en vervolgens bij alle inwoners van Lies huis aan huis bezorgd.