Vrienden van De Stilen maken het verschil

Als je zorg nodig hebt en daarom moet verhuizen naar een woonzorgcentrum is dat niet niks. Je moet je vertrouwde huis en omgeving verlaten. Dan wil je – naast de best mogelijke zorg – dat je nieuwe omgeving zo aangenaam mogelijk is. De medewerkers van De Stilen doen er alles aan om bewoners deze zorg en een aangename dagbesteding te geven. Toch zouden ze graag net even wat meer willen doen, en met dat doel voor ogen is de Stichting Vrienden van De Stilen opgericht. In de krant van deze week leest u wat de stichting allemaal doet en hoe ze aan fondsen komt.