de Terschellingernieuws

Foto: Sytse Schoustra

Afgelopen zaterdagmiddag rolde een vrachtwagen achteruit van het dek van de vrachtboot Noord-Nederland om vervolgens in het water te belanden. De vrachtwagen was geladen met oud meubilair en zonk snel. De auto werd opgetakeld en naar de werkhaven gevaren. Met behulp van een 200-tons telekraan, die met de laatste autoveerdienst naar Terschelling was overgezet, is de vrachtwagen ten slotte op het droge gezet. De precieze toedracht van het ongeval wordt nader onderzocht.