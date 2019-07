De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Voorspeelmiddag SMOT

Afgelopen vrijdagmiddag organiseerde de Stichting Muziek Onderwijs Terschelling (SMOT) een muzikale middag voor leerlingen, ouders en andere muziekliefhebbers. Op deze middag lieten de leerlingen en hun docenten horen hoe fijn muziek maken is. Het optreden werd dit keer niet in maar voor de Westerkerk gehouden. De publieke belangstelling was groot. Veel familieleden en bekenden, maar ook badgasten kwamen luisteren naar zeer gevarieerde optredens op een mix van instrumenten.