Voorjaarsbeurs Kooyman druk bezocht

Vorige week dinsdag organiseerde Kooyman Grootverbruik voor de veertigste achtereenvolgende keer de jaarlijkse voorjaarsbeurs. “Vorig jaar was het voor het eerst dat we de beurs, noodgedwongen, hielden in ons pand op het bedrijventerrein aan de Nieuwe Dijk”, vertelt Willem Kooyman. “Gezien de positieve reacties van onze klanten besloten we de standhouders ook dit jaar in eigen huis uit te nodigen. Op het laatste moment waren er vijf bedrijven die vanwege de perikelen rond het coronavirus besloten om niet naar Terschelling te komen. Het is uiteindelijk gelukt om dertig stands in te richten zodat we onze klanten een breed assortiment konden aanbieden.”