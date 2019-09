De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Voorbereidingen festival Eilân gestart

Foto: Neeke Wassenbergh – Smit

Sinds 12 augustus is de kogel door de kerk: de evenementenvergunning voor dancefestival Eilân is afgegeven. ‘It giet oan’, viel er te lezen op Facebook en op de website. Om dit feit te vieren werden er nog 350 ‘Late tickets’ in de verkoop gedaan. Vandaag de dag zijn er nog enkele kaartjes beschikbaar. In totaal, inclusief de festivalcrew en de mogelijkheden voor eilanders, zijn er maximaal 6.000 mensen tegelijkertijd op het terrein. “We zijn uiteraard blij. De vergunning is de klap op de vuurpijl. Dan weet je dat het echt definitief is”, aldus Gerrit-Jan Moes, eilandcoördinator van het festival.