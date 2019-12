De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Voorbereiding IJsfeest loopt op rolletjes

“Het hoeft niet te vriezen om een ijsclub een feest te laten organiseren”, zegt Iemke Kooijman lachend tijdens het inrichten van de hal waarin vrijdagavond 13 december het ‘IJsfeest’ wordt georganiseerd door de IJsclub Noordpool van West Terschelling. Als gevolg van wijzigingen in de regelgeving moest het oorspronkelijke plan, waarbij op het oude voetbalveld op West een feesttent zou worden geplaatst, worden afgeweken. Na een zoektocht over het eiland kwam men uit bij de manege in Hoorn. Men is er in geslaagd om een gevarieerd aanbod van artiesten naar het eiland te laten komen. “Het is een feest voor en door eilanders”, zegt Iemke. “De kaarten waren heel snel uitverkocht.”