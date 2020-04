De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Volgende week weer een Mooi!Terschelling

Het zijn bijzondere en onzekere tijden momenteel. Niets is meer vanzelfsprekend, het normale eilandleven staat vrijwel stil en de start van het seizoen is tot nader order uitgesteld. Gelukkig trekt de natuur zich nergens wat van aan en is het overal duidelijk te zien: het is lente! Dat betekent dat het volgende week weer tijd is voor de eerste editie van de Mooi!Terschelling van dit jaar. Het thema dit keer is ‘sport’, iets wat we op dit moment helaas even niet in team-, groeps- of wedstrijdverband kunnen doen. Maar we kunnen er wel over lezen, want er wordt heel wat gesport op het eiland. Juist nu kijken wij daar naar uit, en wij hopen u ook!