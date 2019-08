De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Voetbalkamp Cambuur bij SCT

Vorige week werkten dertig jonge voetballers zich in het zweet op het complex van SC Terschelling in Midsland. Ze deden dat in drie groepen van tien onder leiding van drie trainers van SC Cambuur uit Leeuwarden. Net als vorig jaar was het extreem warm tijdens het kamp, maar alles verliep goed. Er werd fanatiek getraind en het kamp werd afgesloten met een mini-toernooi. Aan het eind kregen alle deelnemers onder meer een certificaat en twee toegangsbewijzen voor een thuiswedstrijd van SC Cambuur. Ook mochten ze het Cambuur-tenue, dat ze aan het begin van het voetbalkamp kregen uitgereikt, mee naar huis nemen.