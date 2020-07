De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Vijftien jaar Mannen van Hee

Archieffoto Mannen van Hee

Ze hadden het graag groots gevierd, de Mannen van Hee: hun vijftienjarig jubileum. Helaas gooide corona roet in het eten. “Gelukkig gaat het toch nog lukken om deze zomer op Terschelling op te treden”, vertelt Chris Oelmeijer, een van de drie ‘Mannen’. “En naast het jubileum is er nog een heugelijk feit: er is een nieuwe cd: ‘Zee zien’.” Natuurlijk is het erg jammer dat het jubileum niet uitgebreid gevierd kan worden, vinden de drie. “Maar dat doen we volgend jaar dan maar, het is wat het is”, zegt Chris “We zijn al lang blij dat we de komende tijd wekelijks kunnen optreden in ET10. Zo kunnen we toch van ons laten horen.”