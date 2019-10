De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Vijfde editie Trailrun Terschelling: een uitdaging voor iedereen

de Terschellingersport

winnaars 50 km dames

winnaars 50 km heren

Er stond een stevige wind, zeker op het strand, maar verder waren de omstandigheden uitstekend voor de deelnemers aan de Trail Terschelling. Deze hardloopwedstrijd door de natuur met afstanden van 10, 15, 25 en 50 kilometer werd op zondag 6 oktober voor de vijfde keer georganiseerd. Met het beruchte hoge duin bij paal 3, dat door iedereen beklommen moest worden, en de smalle en soms compleet overwoekerde onverharde paadjes onderweg, is het parcours van de trail verre van eenvoudig. Bas van Es van MooiWeer keek na afloop tevreden terug. “Ik ben er trots op hoe we ook dit jaar de Trailrun met z’n allen hebben neergezet. Het is mooi om te zien hoe positief en enthousiast iedereen is.”