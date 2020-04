De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Vertrouwenspersoon voor ondernemers

Vanuit de Terschellinger Ondernemers Vereniging (TOV) is Karin Lodder met ingang van 26 maart aangesteld als vertrouwenspersoon. Ondernemers kunnen bij haar terecht met eventuele vragen over en problemen rond de coronacrisis. Karin kreeg de eerste dag al diverse telefoontjes heeft gehad, een teken dat dit initiatief welkom is en goed wordt ontvangen. “Het is dankbaar en nuttig werk”, vertelt Karin. “Er is duidelijk behoefte aan en ik krijg ook terug dat het wordt gewaardeerd. En wat best bijzonder is: de TOV stelt dit ook beschikbaar voor niet TOV-leden.”