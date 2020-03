De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Verhalenvertellers op Hee

Vorige week dinsdagavond verzamelden zich ruim 125 personen in de kantine van Camping de Kooi op Hee om, verdeeld in vijf groepen, door een gids naar vijf locaties te worden geleid waar zij werden verwelkomd door een verhalenverteller. Zo vertelde Jaap Leverink over het ontstaan van Stichting Hee 6, ging Wim Bonne ver terug in de tijd, keek Leo van der Ploeg terug naar de periode van het legendarische vlot Sterke Yerke en vertelde Mauri Coltof over ‘t Okshoofd, de eerste ‘vrije discotheek’ aan de Herengracht in Amsterdam.