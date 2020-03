De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Verhalenvertellers in Hoorn

Vorige week dinsdagavond werd er heel wat afgewandeld in het donker in Hoorn. Het betrof vijf groepen deelnemers aan ‘Terschelling vertelt’, het door de SET jaarlijkse georganiseerde evenement. Vanuit het startpunt Zonneweelde begaven de groepen zich onder begeleiding van een gids langs een door lampionnen verlichte route naar vijf door het dorp verspreide locaties. Hier werden zij getrakteerd op een al dan niet op waarheid gebaseerd verhaal en een hapje en een drankje. De verhalenroute eindigde in Zonneweelde waar door de deelnemers nog kon worden nagepraat.