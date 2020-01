De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Veel steun voor de Milieujutter

Het is inmiddels een jaar geleden dat de containerramp met de MSC Zoe plaatsvond. Voor veel mensen was de ramp met het containerschip een wake-up call. Ook de Milieujutter heeft het effect hiervan kunnen merken. Zo heeft de stichting het afgelopen jaar beduidend meer hulp (ook financieel) gekregen van eilanders en badgasten dan voorgaande jaren. Het resultaat is duidelijk te zien op het strand: het is brandschoon tot in de duinenrij.