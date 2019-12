De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Veel kerstgroen gezaagd op het Grootduin

Het was afgelopen zaterdag weer een drukte van jewelste rond de keet bij het Grootduin langs de Hoofdweg ter hoogte van Baai Dellewal. De reden was de actie ‘Zaag je eigen kerstden’, georganiseerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met de gemeente Terschelling. “Vanaf 10.00 uur hadden we meteen aanloop en het is de hele dag niet rustig geweest”, aldus Rits Sixma. “De mensen konden zelf met een zaag op zoek naar groen, maar ze konden ook groen meenemen dat was gezaagd door de leden van de Jeugd Natuur Vereniging.”