Veel deelnemers bij Paaspuzzelrit voor pony’s en paarden

Bij de traditionele Paaspuzzelrit, het paardenevenement dat rijvereniging de Terschellinger Ruiters in samenwerking met de paardenhoudersvereniging et Hossefolk organiseerde op Tweede Paasdag, verschenen maar liefst 22 equipes aan de start. In de categorie pony’s eindigden Sanne Knop en Yenna van Rees op de eerste plaats, bij de paarden waren dat Mirjam Kemper en Japke Bakker. Het ‘Paas-best-uitrusting’-klassement werd bij de paarden gewonnen door Yvonne en Roxanne Lamain en bij de pony’s door Emke Vis en Evi Zeeders.