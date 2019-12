De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Veel animo voor proefles stijldansen

Op dinsdagavond 10 december werd een proefles voor de cursus stijldansen georganiseerd in Bar Dancing Wyb in Midsland. Initiator Louise Kloezeman vroeg dansschooleigenaar en dansleraar Omar Smids vanuit Leeuwarden naar Terschelling te komen om volgend jaar een stijldanscursus te geven en om tijdens de proefles de eerste pasjes over te brengen op de deelnemers. Het animo was zo groot dat de dansvloer van Wyb deze avond drie keer vol stond. Maar liefst 42 paren werden deze avond verdeeld in drie groepen: twee beginners en een groep (licht) gevorderden. Iedereen was erg enthousiast en velen gaven zich diezelfde al avond op voor de cursus in 2020.