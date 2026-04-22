Vanaf dit voorjaar: films in de Stoek

Dinsdag 28 april is de première met de komedie ‘Fisherman’s Friends’. Deze Britse film uit 2019 verhaalt over de lotgevallen van een shantykoor uit Cornwall dat door een gewiekste Londense zakenman de muziekwereld in getrokken wordt. Het is een hartverwarmende, goedmoedige film met humor en warmte en voldoende emotie om je te verrassen. En: shanty’s, dus meezingen mag.

De film wordt vertoond op dinsdag 28 april en begint om 20.00 uur de zaal is om 19.30 uur open. Entree € 7,50. Betalen via QR-code is mogelijk. Als dit een beetje aanslaat, dan volgen er uiteraard meer films. Deze worden aangekondigd via de Terschellinger, Fodzoeker en Facebook.