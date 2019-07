De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > filmdagen Terschelling > Van Terschellinger Filmdagen naar Filmfestival Terschelling

Na tien jaar hebben de Terschellinger Filmdagen een nieuwe naam gekregen: Filmfestival Terschelling. “Na tien jaar zijn we uit ons oude jasje gegroeid”, vertelt filmprogrammeur Walter Visser. “Qua organisatie waren we de laatste jaren al meer een filmfestival dan een paar filmdagen. Hoog tijd om ons ook zo neer te gaan zetten.” Ook is het filmfestival, na tien jaar goede samenwerking, uit de SET gestapt. “Het was tijd om op eigen benen te staan”, legt Kirsten de Bruijn (productie filmfestival) uit. “En dat is best spannend, maar we hebben een fijne werkgroep die met z’n allen de schouders eronder willen zetten.”