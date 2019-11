De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Valse start EK strandzeilen

Nadat de voorzitter van de Internationale Strandzeil Federatie, Hans Werner, de in groten getale aanwezige strandzeilers en belangstellenden op maandagochtend op de strandovergang bij West aan Zee van harte welkom had geheten, verklaarde hij de Europese Kampioenschappen strandzeilen voor geopend. Helaas moest even later vanwege de harde wind het programma worden afgelast. “De wind is hard, kracht 6 tot 7, waarbij het risico op ongelukken te groot is. De wind komt uit zuidwestelijke richting hard tussen de duinen door en maakt het onverantwoord om te zeilen”, aldus een teleurgestelde wedstrijdleider Floor Lagerweij.