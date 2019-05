De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > Uitnederlaag voor AVV bij FFS

Afgelopen zondag speelde AVV uit in Vegelinsoord. AVV begon prima aan de wedstrijd. De bal werd goed in de ploeg gehouden en de wedstrijd werd gecontroleerd. Al snel bleek echter dat de scheidsrechter niet in het voordeel van AVV floot en veel lichte overtredingen werden bestraft. Uiteindelijk werd de wedstrijd werd met 3-1 verloren.