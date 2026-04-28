Twee extra rolstoelen voor De Stilen

Regelmatig gaan vrijwilligers wandelen met de bewoners in rolstoelen. Vanuit deze groep kwam de wens het aantal aan te vullen met kwalitatief hoogwaardige rolstoelen. Dat wil zeggen: rolstoelen die comfortabel zijn en in geaccidenteerd terrein goed hanteerbaar zijn voor de vrijwilligers.



Leuke extra’s

De stichting Vrienden van De Stilen werft fondsen om leuke extra’s voor de bewoners aan te schaffen. Voorbeelden zijn een tijdschriftentafel, geluidsapparatuur, parasols voor het terras, een elektrische fiets en nu dus twee rolstoelen. De rolstoelen konden worden aangeschaft mede door de provinciale subsidieregeling ‘Fryslân ûnderweis’ via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in het kader van het stimuleren van mobiliteitsinitiatieven.



Rommelmarkt

De rolstoelen zullen worden voorzien van een sticker met de naam van Stichting Vrienden van De Stilen en een QR-code, zodat de gebruikers eventueel een donatie kunnen overmaken aan de stichting. Zaterdag 2 mei organiseert deze stichting een rommelmarkt in De Stilen om toekomstige projecten voor het verzorgingshuis te kunnen blijven bekostigen.