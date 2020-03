De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > atletiek > Turnsters EDO in vorm tijdens Friese kampioenschappen

Zaterdag 29 februari kwamen negen turnsters van Gymnastiekvereniging EDO in Koudum in actie bij de Friese kampioenschappen turnen, level 6 t/m 9. De organisatie was in handen van ‘Turn on Tour’. Alle turnsters hebben op hun allerbest en allermooist geturnd, waarbij prachtige cijfers werden behaald. Linde de Jong en Diede van Strien wisten zich te plaatsen voor de Noord-Nederlandse kampioenschappen in Emmeloord, die op zaterdag 7 maart worden gehouden.