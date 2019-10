De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Tuigwedstrijd in Midsland

Winnaar aangespannen: Daan Pootjes met Thijsje van de Aasterkooi stb (v: Teeuwis)

Winnaar onder het zadel: Liesbeth Wijnalda met Lin F.T. stb kroon (v: Maurits)

Afgelopen zondagmiddag organiseerde paardenhoudersvereniging ‘et Hossefolk’ de laatste tuigwedstrijd van het jaar. Elk jaar is er een tuigcompetitie bestaande uit vier wedstrijden. De wedstrijd wordt twee keer gehouden in Midsland, een keer op de Dag van het Paard en een keer op de KFPS-keuring in Hoorn in augustus.