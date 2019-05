De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > paardensport > Tuigwedstrijd in Midsland

paardensport

Afgelopen zondag organiseerde paardenhoudersvereniging et Hossefolk in de Oosterburen de eerste tuigwedstrijd van het jaar. De paarden gingen vier keer door de baan, twee keer van oost naar west en twee keer van west naar oost. Hoe de jury na deze ritten de combinaties plaatste valt te lezen in de krant van deze week.