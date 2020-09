De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Trouwring na vijftig jaar teruggevonden



Foto: Jaspar Moulijn

Vaste eilandgast Rob van Essen uit Nijkerk, die al bijna vijftig jaar regelmatig op Terschelling komt, zocht tijdens zijn verblijf met Pasen dit jaar met de metaaldetector het eiland af. “Het is een leuke hobby en net als vissen: je weet nooit wat er bovenkomt.” Hij vond een trouwring met de inscriptie ‘Herman 24-12-1960’. Een bijzondere vondst, maar niet zo gemakkelijk bij de rechtmatige eigenaar te krijgen. Dankzij een artikel in de Leeuwarder Courant werd de rechtmatige eigenares teruggevonden: Jantje Kluter-Glazenborg (79), die de ring vijftig jaar geleden tijdens een gezinsvakantie verloor. Nadat hij haar dochter Ina had gesproken, stapte hij in zijn auto en rijdt naar Groningen. “Zoiets stuur je niet op in een enveloppe, ik vond niets leuker dan de ring persoonlijk af te leveren.”