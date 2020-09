De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Trekker-in in Kinnum

Afgelopen maandagavond 14 september werd er een ‘Trekker-in’ georganiseerd in het weiland van boerderij de Gèskieker. Een initiatief van boerin Neeke van Zwol voor de Landbouwschool, uitgevoerd door Filmfestival Terschelling. Een mooie samenwerking en een unieke beleving op een mooie nazomeravond. Twintig trekkers stonden gepositioneerd voor een groot filmdoek middenin het weiland. In totaal keken veertig man, twee aan twee vanuit de trekker, de toepasselijke IJslandse film ‘Mjólk’. Een verhaal over een boerin die, na het verdachte overlijden van haar man, in opstand komt tegen de lokale zuivelcoöperatie waar ze lid van zijn.