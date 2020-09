De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Trailrun Terschelling gaat niet door

de Terschellingersport

De Trailrun Terschelling, die op zondag 4 oktober zou worden gehouden, gaat dit jaar niet door. “En dat vinden we ontzettend jammer”, zegt organisator Bas van Es van MooiWeer. “Want het betekent dat we zo’n vijfhonderd enthousiaste trailrunners moeten teleurstellen. Maar de aanvullende extra maatregelen die de gemeente Terschelling heeft gevraagd zijn zo uitgebreid en complex dat het voor ons niet mogelijk is om de Trailrun Terschelling 2020 op een manier te organiseren die haalbaar en aangenaam is voor de deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers.” Deelnemers kunnen ervoor kiezen om hun inschrijving door te schuiven naar volgend jaar of het inschrijfgeld volledig te laten terugstorten.