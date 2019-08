De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Traditioneel sichten

Alsof het nog niet warm genoeg was, werkte een groep vrijwilligers van de Dorsvereniging ‘Helpt Elkander’ zich afgelopen zaterdag in het zweet tijdens het oogsten van rogge en haver. In Formerum deed men dat in eerste instantie handmatig, terwijl de mannen in de Zelfpluktuin Groenhof in Hoorn gebruik maakten van een ‘antieke’ sichtmachine. Nadat de klus in Hoorn was geklaard, werd de machine naar de Badweg in Formerum gereden om de klus daar af te maken. De oogst wordt verwerkt door de bakkers van Jumbo-Mier in Formerum, waarna een deel van de opbrengst ten goede komt van de dorsvereniging.