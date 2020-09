De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > jeugd > Topdrukte openingsweekend jeugdsoos De Bunker

De SJT-jeugdsoos, voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar, is afgelopen zaterdagavond weer van start gegaan. Het was meteen bijzonder druk op de soos. “De jeugdsoos wordt sinds de opening, elf jaar geleden, altijd goed bezocht, maar zo’n druk openingsweekend als afgelopen weekend heeft de leiding al vele jaren niet meegemaakt”, vertelt Wim Bakker. De jeugdsoos organiseerde samen met evenementenbureau MooiWeer het spel ‘Archery Tag’, een actief spel met pijl en boog tussen twee teams van vier of vijf personen.