Tooske droomt van School at Sea

de Terschellingernieuws

Tooske Pootjes (14) uit Landerum maakte vorig jaar tijdens de Tall Ship races in Harlingen kennis met het ‘School at Sea’-project, dat leerlingen van 4 en 5 atheneum de mogelijkheid biedt om gedurende zes maanden met het Tall Ship ‘de Thalassa’ de wereldzeeën over te zeilen, terwijl tegelijkertijd het gewone schoolprogramma wordt gevolgd. Sindsdien is ze vastbesloten om daaraan mee te doen. “Het is de bedoeling dat ik in oktober 2020 vertrek vanuit IJmuiden naar de Canarische eilanden vertrek.

Om de reis te kunnen bekostigen hebben de deelnemers een fondswerftraining gekregen. “Het is niet de bedoeling dat mijn ouders alles betalen. Ik moet een deel van de kosten zelf bij elkaar zien te krijgen.”