Toekomstige zeelieden ontdekken het MIWB

Enthousiaste studenten namen de bezoekers mee langs de opleidingen, de befaamde simulator en het leven op het eiland, want wie op het MIWB studeert, kiest niet alleen voor een opleiding, maar ook voor Terschelling. Docent Pim Werner blikt tevreden terug: “Deze open dag is vaak iets minder druk bezocht dan die in november, maar toch hadden we meer bezoekers dan tijdens de open dag in maart vorig jaar. Dat is een goed teken.”



Inschrijvingen gaan goed

Directeur Sjoerd Bonnema is ook positief gestemd, niet alleen over de opkomst, maar ook over de aanmeldingen voor het komend studiejaar. “Met de inschrijvingen tot nu toe gaat het goed. We hebben de afgelopen jaren wat terugloop gekend, maar momenteel lopen we qua aantal aanmeldingen voor op vorig jaar. We hadden tijdens deze open dag ruim tweehonderd bezoekers, waarvan honderd studiekiezers, de rest was aanhang, dus ik ben erg benieuwd wat daar nog uit voortvloeit.”



Op de brug

Gerolf Rondeel uit Hengelo, Gelderland (rechts op foto), was een van de bezoekers die speciaal naar het eiland afreisde voor de opleiding Maritiem Officier. We troffen hem in de simulator, waar hij de kans kreeg even zelf op de brug te staan, en dat maakte duidelijk indruk. “Ik ben erg enthousiast geworden over de opleiding en de school. Het overtreft eigenlijk zelfs mijnverwachting. Wat me voornamelijk trekt is de combinatie van praktijk en theorie. De kans zit er zeker in dat ik deze studie ga kiezen.”



Maritiem bloed Zijn moeder, die hem vergezelde, begreep de aantrekkingskracht wel. “Zelf heb ik ook lange tijd op zee gewerkt, en zijn vader zit in de hydrauliek, dus hij heeft wel wat van het maritieme gebeuren meegekregen natuurlijk.” Ze laat de keuze aan haar zoon: “Ik zou het leuk vinden als hij deze opleiding gaat doen, maar uiteindelijk is het natuurlijk zijn toekomst, dus we laten de bal bij hem.” Maar wie weet zien we Gerolf vanaf september rondlopen op Terschelling. [TF]