De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Tijdelijke woonruimte voor seizoenmedewerkers

de Terschellingernieuws

De Terschellinger Ondernemers Vereniging, de gemeente Terschelling en makelaar Arie van Keulen werken gezamenlijk aan een plan voor tijdelijke woonruimte voor seizoensmedewerkers in de oude campus op West. Het gaat om dertig units die bestaan uit een slaapkamer, een woonkamer met een keukenblokje en een eigen toilet- en doucheruimte. Afgelopen weekend bestond de gelegenheid om de units te bezichtigen. “Over aanloop hadden we niet te klagen”, vertelt Arie van Keulen. “Er is ruime belangstelling en diverse ondernemers hebben een optie genomen op een of meerdere units. We hopen op deze manier vakantiekrachten onderdak te kunnen bieden.”