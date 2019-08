De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > theater > Theater Snater in ET-10

de Terschellingertheater

Sinds afgelopen maandagmiddag spelen Chris Oelmeijer en Inge Besaris de kindervoorstelling ‘Zeebenen’ in ET-10 in Midsland-Noord. Al vijftien jaar komen zij elke zomer naar het eiland om kindervoorstellingen te verzorgen. Na ‘Pierewaaien’, ‘Ridder Tim’ en ‘Circo Fantastico’ gaat de voorstelling dit jaar over een kapitein die met zijn schip op de klippen is geslagen en vervolgens is aangespoeld op een piepklein eilandje. Om andere schepen te waarschuwen bouwt hij, met de brokstukken van zijn schip, een vuurtoren. Dan vangt hij iets uit zee waardoor zijn leven in één klap verandert…